Damascelli: "Se quel rigore fosse stato assegnato all'Empoli sai quante sceneggiate!"

Così Toni Damascelli, nel suo editoriale per il Giornale, commenta così l'episodio chiave di Empoli-Napoli

"Se quel rigore fosse stato assegnato all'Empoli sai quante sceneggiate!". Così Tony Damascelli, nel suo editoriale per il Giornale, commenta così l'episodio chiave di Empoli-Napoli: "Il Napoli resta primo, ha vinto ad Empoli soffrendo, giocando male, sfruttando un calcio di rigore che, se assegnato ai toscani, avrebbe provocato tumulti e sceneggiate a bordo campo (ma tant’è, ormai con questi arbitri e chi li comanda non è più il caso di insistere, il calcio è loro).

Conte può essere soddisfatto per il primo posto in classifica ma la squadra è stata pigra e questo aggettivo non rientra nel regolamento del sulfureo allenatore che, per mandare in circuito il messaggio, ha sostituito il suo cocco, Lukaku, tra i più indolenti del gruppo" si legge sul quotidiano oggi in edicola".