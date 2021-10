Daspo di 5 anni al tifoso razzista che ha insultato Koulibaly: si attende sentenza Procura FIGC

Al termine di Fiorentina-Napoli un tifoso viola rivolse a Kalidou Koulibaly diversi insulti, tra cui l'appellativo di 'Scimmia' a causa del suo colore di pelle. Il protagonista di questa brutta vicenda è stato individuato dalla Digos, la prossima settimana ci sarà la sentenza della Giustizia Sportiva. Al tifoso razzista è stato comminato un Daspo che per cinque anni gli vieterà l'accesso a tutti gli stadi.

"Non si è invece conclusa l'indagine avviata dalla Procura Federale della FIGC e non ci sono stati quindi provvedimenti da parte della giustizia sportiva, che sono attesi comunque entro la prossima settimana", si legge sull'edizione odierna de La Repubblica in merito all'episodio di razzismo di Firenze.