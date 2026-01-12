David Neres, Conte spera di recuperarlo prima della Champions: le ultime

Quando torna David Neres? Prova a rispondere l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "La maratona di gennaio del Napoli non conosce pause: ieri la trasferta a San Siro con l'Inter, mercoledì il recupero della sedicesima giornata contro il Parma al Maradona e sabato bis emiliano con il Sassuolo ancora a Fuorigrotta. Gli straordinari in campionato per colmare il vuoto del turno posticipato per gli impegni in Supercoppa a Riyadh e a seguire, lunedì prossimo, sarà già clima Champions in Danimarca, dove il giorno dopo andrà in scena la sfida fondamentale per il destino nella competizione contro il Copenaghen al Parken, titolare degli stessi punti degli azzurri (ventitreesimi) e come loro in lotta per entrare nel playoff (ventiquattresimo).

Alla ripresa della preparazione, il focus sarà interamente incentrato sulla valutazione delle condizioni di Neres, assente con il Verona e con l'Inter per i postumi della distorsione alla caviglia sinistra rimediata all'Olimpico con la Lazio. Conte punta a recuperarlo già prima della Champions".