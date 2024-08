David Neres è già un idolo, voti alti in pagella: "Entra e danza subito sul pallone"

Pochi minuti di grande calcio e l'assist per Simeone. David Neres fa subito capire a tutti di che pasta è fatto. Voti alti in pagella per l'esordio del brasiliano.

Voto 6.5 per La Gazzetta dello Sport: "Il primo tocco è volante, con un bel uno-due con Kvara. E trova il tempo per l'assist a Simeone". Il Corriere dello Sport si limita a scrivere: "Una grande giocata sul gol del 3-0". Nelle nostre pagelle, invece, il voto è un bel 7: "Entra e danza sul pallone, con l’assist che è un cioccolatino per Simeone".