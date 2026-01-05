David Neres si ferma, Gazzetta: "Salterà l'Inter? Ecco quando lo sapremo"

È un po’ il ritornello della stagione azzurra: impossibile essere totalmente felici. C’è sempre qualcosa che stona, anche quando arrivano grandi gioie o vittorie pesanti. Questa l'amara considerazione della Gazzetta dello Sport sull'infortunio di David Neres: "Il Napoli è stellare, bello da vedere, quasi imperforabile, difficile da sorprendere. L’attacco crea, segna, si diverte. La difesa concede nulla o quasi. Eppure da Roma il Napoli torna con un pieno di entusiasmo e l’ennesima preoccupazione.

David Neres si è fermato nel modo peggiore possibile: a terra da fermo, senza contatti, senza pallone tra i piedi. “Trauma distorsivo alla caviglia”, recita il bollettino diramato dal club poco dopo il fischio finale della sfida con la Lazio, quasi a confermare ciò che di lì a poco sarebbe apparso chiaro a tutti. Neres ha lasciato l’Olimpico in stampelle e il pensiero dei tifosi è volato immediatamente al big match di domenica prossima a San Siro. Salterà l’Inter? È ancora presto per dirlo: serviranno almeno quarantotto ore e gli esami strumentali per capire l’entità dello stop".