DAZN fa marcia indietro, ma lo stop alla doppia utenza è solo rimandato: i dettagli

La frenata di DAZN in merito alla doppia utenza arriva dopo due giorni di polemiche che avevano smosso politica e opinione pubblica. L'incontro fissato presso gli uffici del Mise dal Ministro Giorgetti però si terrà lo stesso anche perché per il momento si tratta di un dietrofront ma non di certo di un'interruzione definitiva del piano dell'emittente per evitare l'uso considerato "non corretto" degli abbonamenti da una bella fetta di utenti. In sostanza, tutto dovrebbe slittare al prossimo campionato, anche se nel frattempo può ancora accadere di tutto e per il momento, i clienti che si erano visti cambiare le regole in corsa neanche a metà stagione, possono dormire sonni tranquilli. A riportarlo è Il Sole 24 Ore.