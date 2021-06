Dazn-Sky, ecco la tregua: intesa più vicina su bar, hotel e ristoranti

Tregua in arrivo tra Sky e Dazn. Come riporta Il Sole 24 Ore, starebbe prendendo forma un accordo fra la piattaforma di sport in streaming e la media company di casa Comcast sulla gestione di hotel, bar e ristoranti. A condurre le trattive, che vedono coinvolta anche Tim, sono i team londinesi delle due società.

Dazn, che vanta l’esclusiva per sette partite a settimana dal 2021 al 2024, è in procinto di accordarsi con Sky per la distribuzione della Serie A in 40-60mila esercizi commerciali. Non si tratta di un accordo in esclusiva, ma sarebbe aperto anche a Tim e alla sua capacità di portare a bordo altri clienti. Lo scrive Calcio&Finanza.