De Bruyne bocciato dai quotidiani: "In una sua giocata c'è il senso del fallimento di ieri"
La serata nera del Napoli contro la Lazio ha travolto anche Kevin De Bruyne, tra i più criticati nelle pagelle dei principali quotidiani. Il belga, mai incisivo e spesso impreciso, è finito nel mirino della stampa per una prestazione ben al di sotto delle aspettative.
Durissimo il giudizio del Corriere dello Sport: “Tremenda quella svirgolata nel primo tempo. Il senso del fallimento di ieri”, con voto 4,5. Sulla stessa linea la La Gazzetta dello Sport: “Se anche Kevin perde lucidità nelle scelte e precisione nel tocco, la situazione diventa grave. Nervoso, fuori all’intervallo” (4,5).
Per Tuttosport è un 5: “In confusione totale nel primo tempo tra appoggi sbagliati e lanci sbilenchi”. Ancora più severo Il Mattino, che assegna 4: “L’ombra dell’ombra… sembra quasi in campo per fare un favore, sbagliando anche cose elementari”.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Cremonese
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro