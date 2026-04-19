Corbo su Repubblica: "Conte si è illuso che Alisson possa risolvere sempre la gara"
Non convince la gestione di Alisson Santos, ancora una volta escluso dall’undici iniziale nella sfida contro la Lazio. Il Napoli si è affidato nuovamente ai cosiddetti “Fab Four”, rinunciando dall’inizio all’unico giocatore capace di garantire imprevedibilità e superiorità nell’uno contro uno. Una scelta che Antonio Corbo analizza con toni critici nel suo editoriale su La Repubblica:
“La speranza che l’attaccante più energico e imprevedibile possa risolvere la partita nella ripresa è solo un’adorabile illusione”. Un concetto che mette in discussione la strategia di Conte, che continua a utilizzare il brasiliano come arma a gara in corso. Eppure, anche stavolta la soluzione non ha pagato, con De Bruyne e Anguissa addirittura sostituiti all’intervallo. “Era già successo a Parma”, sottolinea Corbo, evidenziando un copione che si ripete e che continua a penalizzare il Napoli.
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