Assimetria di motivazioni, Repubblica: "Bologna si gioca la storia, serve gran lavoro di Conte"

Per il Napoli è una bella occasione. Per il Bologna, la partita della vita. Così l'edizione odierna di Repubblica presenta la sfida in finale di Supercoppa: "L’asimmetria delle motivazioni fra le due finaliste di Supercoppa è nota a entrambi gli allenatori. Al Bologna è dai tempi della leggenda Árpád Weisz, biennio 1935-1937, che il club non vince trofei in due stagioni consecutive.

Allora furono due scudetti. "Sarò felice se il Bologna di De Silvestri, Italiano e Orsolini sarà ricordato come quelli di Weisz, di Bulgarelli, di Signori. Perdere le finali fa soffrire troppo". ha spiegato Italiano alla vigilia.

Il vero dubbio è con quali occhi il suo Napoli scenderà in campo. Se l’allenatore sarà riuscito nella sua opera di convincimento, sarà lo sguardo di chi si è abituato a vincere, ma vivendo ogni trofeo come fosse il primo. È così che funzionano le grandi squadre".