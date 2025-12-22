Assimetria di motivazioni, Repubblica: "Bologna si gioca la storia, serve gran lavoro di Conte"
Per il Napoli è una bella occasione. Per il Bologna, la partita della vita. Così l'edizione odierna di Repubblica presenta la sfida in finale di Supercoppa: "L’asimmetria delle motivazioni fra le due finaliste di Supercoppa è nota a entrambi gli allenatori. Al Bologna è dai tempi della leggenda Árpád Weisz, biennio 1935-1937, che il club non vince trofei in due stagioni consecutive.
Allora furono due scudetti. "Sarò felice se il Bologna di De Silvestri, Italiano e Orsolini sarà ricordato come quelli di Weisz, di Bulgarelli, di Signori. Perdere le finali fa soffrire troppo". ha spiegato Italiano alla vigilia.
Il vero dubbio è con quali occhi il suo Napoli scenderà in campo. Se l’allenatore sarà riuscito nella sua opera di convincimento, sarà lo sguardo di chi si è abituato a vincere, ma vivendo ogni trofeo come fosse il primo. È così che funzionano le grandi squadre".
EA SPORTS Supercup 2025
|VS
|Napoli
|Bologna
