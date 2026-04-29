Il grande rimpianto degli infortuni: con Rrahmani un altro Napoli

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Oggi alle 10:00Rassegna Stampa
di Arturo Minervini

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno analizza la stagione del Napoli, segnata da un interrogativo ricorrente: cosa sarebbe successo senza la lunga serie di infortuni, in particolare quelli muscolari che hanno falcidiato la squadra di Antonio Conte nel corso della stagione. 

Il quotidiano sottolinea come i numeri offrano una risposta piuttosto chiara: “Lo rivelano i numeri: il Napoli nelle gare giocate con Rrahmani al centro della difesa ha una media di gol subiti dello 0,6 a partita, che sale addirittura a 1,6 nelle sfide disputate senza il centrale kosovaro”. Un dato che evidenzia l’importanza dell’equilibrio difensivo garantito dal difensore e il peso delle sue assenze nell’arco della stagione.