De Bruyne incanta, Gazzetta: "Da Maestro guida la rimonta del Napoli"

Il 'Maestro' Kevin De Bruyne guida la rimonta del Napoli sul Genoa e lo tiene così in testa alla classifica. Così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport esalta il centrocampista belga: “Da maestro De Bruyne ha messo il piede nell’azione del gol vittoria, pennellando da sinistra un arcobaleno per la sponda di Di Lorenzo, ripulita da McTominay prima della conclusione di Anguissa e il tap in vincente di Hojlund. Tanti tocchi, certo.

Ma la dolcezza del sinistro scodellato in area col contagiri dal belga è stata la chiave di tutto. Kevin poi si è messo in modalità “gestione”, dettando i tempi del palleggio e pure quelli del pressing. Con qualità ed esperienza. A uno o a due tocchi, per mandare fuori giri il pressing genoano e permettere al Napoli di respirare e guadagnare campo".