De Bruyne non brilla ancora, CdM: "Soffre i match con le piccole per una ragione"

Milan-Napoli sarà anche la partita tra due dei migliori centrocampisti degli Anni Duemila, ossia Luka Modric e Kevin De Bruyne. Su questo duello si sofferma l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "La storia più affascinante è il duello tra Modric e De Bruyne, due campioni che hanno scritto pagine di storia a livello mondiale, indossando le maglie di Real Madrid e Manchester City. Il croato trascina il Milan, fornendo qualità, visione di gioco e migliorando anche i compagni, alzando il livello dell’attenzione generale.

De Bruyne è il miglior marcatore, ha realizzato due reti su punizione e rigore, ma fa un po’ fatica nelle gare interne contro le piccole che lavorano uomo contro uomo, chiudendo gli spazi. Nella notte di San Siro, però, può esaltarsi. In mezzo al campo si giocherà molto tra Anguissa e Rabiot, McTominay e Fofana; Hojlund, nei duelli e con l’attacco alla profondità, può far male, come avvenuto a Firenze. Dipenderà dagli equilibri della partita a scacchi tra Allegri e Conte".