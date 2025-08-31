De Bruyne, non è da incorniciare la prima al Maradona: una sola sufficienza dai quotidiani

Kevin De Bruyne non ha brillato nel suo primo match al Maradona da calciatore del Napoli. Contro il Cagliari il centrocampista belga non è riuscito a incidere come avrebbe voluto, tant'è che dai quotidiani all'indomani della partita arriva una sola sufficienza, quella di Tuttosport: "Qualche buona giocata del belga, che però non ruba l'occhio come in altre occasioni". Poi 5,5 da Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport: "Come a Reggio, il primo tiro è suo, ma dopo 39': alto. Ogni angolo è una potenziale palla gol, ma stavolta non ha guizzi da extraterrestre quale è".

Stesso voto anche da Il Mattino: "Gli viene chiesto di essere collante e cerniera, innesco e fantasia ma non è particolarmente ispirato. Grande pressing azzurro si schiera quasi da numero 10, andando a cercare lo spazio alle spalle di Lucca e degli aggressori dell'area di rigore per cercare l'imbucata nella linea che diventa a cinque del Cagliari quando il Napoli attacca". Meno generoso il Corriere dello Sport (voto 5): "Non brilla all'esordio al Maradona. Diversi passaggi, qualche tentativo di imbucata, ma non cambia mai passo e nella ripresa si vede poco. Rimedia anche un giallo".