De Bruyne sta per rientrare in Italia: le ultime sui tempi di recupero
Il mercato di gennaio del Napoli resta avvolto da più di un punto interrogativo. Come riportato da Il Mattino, le situazioni di Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku rappresentano i veri nodi del momento. I tempi di recupero di entrambi non sono ancora definiti e, sullo sfondo, restano le sirene arabe che potrebbero aprire scenari imprevedibili.
Per De Bruyne è atteso il rientro in Italia la prossima settimana: solo allora si inizierà a valutare la condizione fisica. Considerata l’età e il tipo di infortunio, appare difficile immaginarlo pienamente operativo prima di marzo. Un’attesa che condiziona anche le strategie azzurre sul mercato.
