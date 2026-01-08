De Bruyne sta per rientrare in Italia: le ultime sui tempi di recupero

vedi letture

Il mercato di gennaio del Napoli resta avvolto da più di un punto interrogativo. Come riportato da Il Mattino, le situazioni di Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku rappresentano i veri nodi del momento. I tempi di recupero di entrambi non sono ancora definiti e, sullo sfondo, restano le sirene arabe che potrebbero aprire scenari imprevedibili.

Per De Bruyne è atteso il rientro in Italia la prossima settimana: solo allora si inizierà a valutare la condizione fisica. Considerata l’età e il tipo di infortunio, appare difficile immaginarlo pienamente operativo prima di marzo. Un’attesa che condiziona anche le strategie azzurre sul mercato.