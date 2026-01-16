De Bruyne sta per tornare a Napoli: il piano per il ritorno in campo

L’ultimo dell’elenco degli infortunati che in questi mesi sono rimasti ai box pronto a tornare sarà Kevin De Bruyne, atteso a giorni in Italia, a Napoli. Per lui il 25 ottobre con l’Inter, dopo il rigore trasformato, lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia destra, operazione e riabilitazione in Belgio. Ma adesso ci siamo, o quasi. Rientro vicino, dopo si tornerà a lavorare sul campo. Conte lo aspetta: ci vorrà ancora un po’ di tempo. Rientro previsto non prima di marzo e poi chiaramente servirà del tempo per ritrovare la miglior condizione. Lo riporta il Cds.