De Bruyne verso la panchina? Spunta un retroscena: Conte ci aveva già pensato per il Pisa

Dentro Neres, fuori KDB. Antonio Conte aveva in mente di far rifiatare Kevin De Bruyne già nella sfida dell'ultima giornata di campionato contro il Pisa, sperimentando il 4-3-3. Tuttavia l’espulsione di Giovanni Di Lorenzo nella partita precedente contro il Manchester City ha stravolto i piani. A scriverlo è La Repubblica oggi in edicola.

Il tecnico è stato costretto a modificare la strategia e a sostituire De Bruyne dopo appena ventisei minuti all’Etihad, rinviando così il suo turno di riposo. Ora, in vista di Napoli-Genoa, Conte è pronto a portare avanti quella rotazione programmata, lasciando inizialmente in panchina il fuoriclasse belga per gestirne le energie in un calendario fitto di impegni.