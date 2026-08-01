Favasuli si avvicina al Napoli: pronto un contratto per 5 anni

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Il direttore sportivo Manna avrebbe blindato il primo rinforzo della stagione 2026-27. Il Napoli avrebbe praticamente in pugno Costantino Favasuli.

Il calciatore individuato dalla dirigenza azzurra è in grado di agire su entrambe le corsie esterne e, all'occorrenza, anche nel ruolo di mezzala, caratteristiche che lo rendono un profilo duttile e funzionale al progetto tecnico di Massimiliano Allegri. Favasuli, che ha già debuttato in Nazionale lo scorso giugno, arriverebbe dal Catanzaro per una cifra complessiva stimata attorno agli 8 milioni di euro.

Contratto quinquennale per il classe 2004

Secondo la ricostruzione di Tuttosport, il terzino si legherebbe al Napoli con un contratto della durata di cinque anni, un impegno lungo che testimonia la volontà del club di investire su un giovane di prospettiva su cui costruire il futuro del reparto esterno.

Gutierrez verso l'addio: assalto del Bayer Leverkusen

Parallelamente all'arrivo di Favasuli, il quotidiano segnala movimento anche in uscita sulla fascia sinistra. Miguel Gutierrez sarebbe finito nel mirino del Bayer Leverkusen, che avrebbe messo sul piatto un'offerta da 25 milioni di euro più 5 di bonus.