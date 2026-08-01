Gatti in uscita dalla Juventus: il Napoli avanza nelle trattative

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Gatti è fortemente in orbita azzurra: il Napoli monitora la situazione con interesse. Secondo il Corriere dello Sport, Allegri lo preferirebbe anche ad altri profili.

Federico Gatti sarebbe ormai ai margini del progetto tecnico bianconero. Il difensore, non più considerato centrale nelle gerarchie di Luciano Spalletti, starebbe valutando le opportunità che il mercato può offrirgli in questa fase estiva. Una situazione che il Napoli osserva con grande attenzione, pronto a inserirsi qualora si aprissero spiragli concreti.

Il fattore Allegri

Come evidenzia il Corriere dello Sport, a rendere particolarmente interessante la pista Gatti per il Napoli è il legame diretto con Max Allegri, che ha già allenato il difensore ai tempi della Juventus e lo conosce dunque in ogni dettaglio, senza bisogno di ambientarlo tatticamente. La formula ipotizzata per l'operazione con i bianconeri sarebbe quella del prestito con obbligo di riscatto, anche se il Napoli starebbe ancora valutando i termini prima di formalizzare qualsiasi proposta.

Contatti concreti dopo il "no" di Gila

Il quotidiano sottolinea come i discorsi tra le parti siano concreti e vadano avanti sin da quando è tramontata la pista che portava a Mario Gila, difensore della Lazio. Prima di affondare il colpo, però, il Napoli intende analizzare con cura ogni aspetto dell'operazione, dai costi del cartellino alle condizioni contrattuali.

Gatti preferito a Badiashile: le due ragioni

Rispetto a Badiashile, altro nome caldo per la difesa azzurra, Gatti offrirebbe secondo il Corriere dello Sport maggiori garanzie sotto il profilo tecnico e tattico, legate in particolare alla sua conoscenza del campionato italiano e alla dimestichezza con i meccanismi di gioco richiesti da Allegri. A 28 anni, il difensore rappresenterebbe dunque un profilo più pronto e immediatamente funzionale alle esigenze della squadra azzurra.