"De Laurentiis ti ha diffamato, difendici": l'appello dei piccoli azionisti Juve ad Agnelli

E sotto questo aspetto - sottolinea Tuttosport - unanime è stata la critica verso la gestione mediatica dell’era Agnelli: "Non possiamo essere insultati ogni giorno sui giornali" ha sottolineato Marino Briccarello augurando al nuovo Cda "che affronti nel modo migliore le prossime sfide sportive, gestionali e giudiziarie. Difendete in modo forte e autorevole, senza arroganza ma con convinzione, la società". E’ un richiamo che ritorna costantemente. "Spero che la nuova dirigenza sappia battagliare nelle aule di giustizia" il monito di Enrico Clavo. "La comunicazione Juve è stata fallimentare. La strategia mediatica deve esserci per difendersi, per far capire all’opinione pubblica che le cose che vengono scritte o dette sui media sono di parte" ha spiegato invece Andrea Danubi nelle dichiarazioni riportate oggi da Tuttosport.

E ancora: "De Laurentiis ti ha diffamato, spero che venga fatto qualcosa, che la giustizia sportiva si occupi delle sue parole".