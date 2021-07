"Demme il Pizarro del Napoli", Spalletti ha fatto storcere il naso a qualcuno: il motivo

Su Demme è arrivato subito un paragone importante. Spalletti non ha esitato a dire che potrebbe essere il “Pizarro del Napoli”. «È uno che tratta bene palla, sa stare nel ruolo di regista, abbina il gioco corto a qualche lancio. Gli ho detto che in Inghilterra danno un premio a chi gira più la testa nelle partite, se lo fanno in Italia tu non lo vinci, deve guardare pure dove non vede, deve girare di più sui passaggi improvvisi perché lì dietro ci vanno a scardinare la linea difensiva», ha spiegato qualche giorno fa nel teatro di Dimaro. Qualcuno ha sicuramente storto il naso. Dare al tedesco la responsabilità del paragone con l’ex campione cileno della Roma è sembrato troppo, se non altro perché il tocco di palla e la qualità tecnica di Pizarro sono impareggiabili. Ma è evidente che nelle parole di Luciano ci sia anche uno stimolo per il giocatore, invogliato a prendersi la responsabilità di un posto da titolare che l’allenatore è pronto ad affidargli. Fermo restano che Spalletti aspetta l’erede di Bakayoko, tornato al Chelsea. Un centrocampista fisico, che in rosa, elogi a parte, in questo momento manca.