Di Lorenzo distrutto nelle pagelle: "Un caso di nepotismo! Perché le ha giocate tutte?"

Il Corriere della Sera parla di nepotismo e di scelta azzardata da parte di Luciano Spalletti.

Europeo da dimenticare per Giovanni Di Lorenzo, l'esterno del Napoli - al centro delle voci di mercato - non è riuscito in nessun modo ad incidere: "Disastroso: Vargas (che non è Nico Williams) lo salta che è una bellezza, se lo perde anche sul gol. Sbaglia le cose più semplici, liscia un pallone, salva l’offside", si legge nei giudizi del Corriere dello Sport. Dello stesso parere La Repubblica: "La tassa sulla gratitudine che ancora una volta l’Italia paga col sangue. Da capitan scudetto a Napoli a naufrago di Berlino".

Il Corriere della Sera parla di nepotismo e di scelta azzardata da parte di Luciano Spalletti: "Visto che per Spalletti è come un figlio, calcisticamente parlando, allora si può parlare di un caso di nepotismo in piena regola. Quattro partite, una peggio dell’altra". Dello stesso parere TMW: "Perché le ha giocate tutte? E' palese che non sia nemmeno lontanamente accostabile al capitano del Napoli che ha vinto lo Scudetto, eppure Spalletti ha sempre è comunque insistito con lui: errore clamoroso".

Le pagelle di Di Lorenzo

TMW: 4

Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport: 4

Tuttosport: 4

Corriere della Sera: 4

La Repubblica: 3