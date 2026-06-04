Calciomercato Napoli, Allegri ha individuato i ruoli da rinforzare: i nomi
Massimiliano Allegri è sempre più vicino a raccogliere l'eredità di Antonio Conte e intanto comincia già a delineare le priorità per il Napoli del futuro. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, il tecnico livornese dovrà innanzitutto sciogliere il nodo portiere, con una preferenza per un estremo difensore più orientato alla fase difensiva che alla costruzione dal basso. In questo scenario restano aperte le valutazioni su Alex Meret, Vanja Milinkovic-Savic e sul profilo del ceco Matej Kovar, seguito dal Napoli dopo le sfide europee disputate con il PSV Eindhoven.
Calciomercato Napoli, ecco i ruoli da rinforzare per Allegri
La rosea individua anche le aree da rinforzare: un difensore centrale, un centrocampista e un esterno di fascia. Tra i nomi seguiti figurano Mario Gila della Lazio per la retroguardia, Adrien Rabiot per il centrocampo e Dodò della Fiorentina per la corsia destra. In particolare, il francese resta uno dei pupilli di Allegri. Il quotidiano sottolinea come una mediana composta da Lobotka in cabina di regia e dalla coppia McTominay-Rabiot da mezzali rappresenterebbe un reparto di assoluto livello per il nuovo Napoli.
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