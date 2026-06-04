Allegri-Napoli, la presentazione può slittare di un mese

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Oggi alle 09:10 Rassegna Stampa di Fabio Tarantino @Fa_Tarantino di Fonti preferite

Allegri è pronto a firmare con il Napoli. Sarà lui il nuovo allenatore. Ma prima dovrà liberarsi dal Milan, con cui è sotto contratto fino al 2027