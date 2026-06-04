Allegri-Napoli, la presentazione può slittare di un mese
Max Allegri e il Napoli sono sempre più vicini: i contatti tra le parti proseguono senza sosta e l’intesa complessiva sembra ormai delineata. Non desta particolare sorpresa il fatto che la possibile presentazione di Massimiliano Allegri possa subire un ulteriore rinvio di qualche giorno, o addirittura slittare direttamente a luglio, come scrive Repubblica oggi in edicola.
Allegri al Napoli, manca solo l'annuncio
Si tratta, in ogni caso, di aspetti legati più alla forma che alla sostanza dell’operazione, che resta solida e in fase avanzata. L’atmosfera attorno alla trattativa è di cauto ottimismo, con tutte le componenti coinvolte impegnate a definire gli ultimi dettagli prima dell’annuncio ufficiale. L’obiettivo è quello di arrivare a una definizione completa dell’accordo, così da poter programmare al meglio la nuova stagione.
Oggi De Laurentiis parlerà in conferenza
Nel frattempo, l’ambiente azzurro resta in attesa degli sviluppi, consapevole che la trattativa con Allegri rappresenta un tassello importante per il futuro del club e per le ambizioni sportive della prossima annata. Oggi magari se ne parlerà a margine della conferenza di presentazione del doppio ritiro estivo a Dimaro e a Castel di Sangro.
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