Conte saluta il Napoli ma non Napoli: ha preso una decisione a sorpresa

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Conte saluta ufficialmente Napoli ma vuole continuare a vivere la città dopo due anni, uno scudetto e l'affetto della gente

Antonio Conte ieri ha salutato Napoli sui social, ma il suo legame con la città sembra destinato a proseguire anche oltre l’esperienza in panchina. Nonostante l’addio al club azzurro e un futuro professionale che potrebbe svilupparsi lontano dalla Campania, infatti, l’allenatore avrebbe deciso di mantenere la propria abitazione nel quartiere Chiaia. Lo si legge sul Cds oggi in edicola. Una scelta che testimonia il rapporto costruito con il territorio e con una realtà che lo ha accompagnato durante la sua avventura napoletana.

Conte-Napoli, un legame che va oltre il calcio

La decisione di non rinunciare alla casa di Chiaia viene interpretata come un segnale della volontà di continuare a frequentare Napoli anche in futuro. Pur in presenza di nuovi progetti professionali e di possibili destinazioni lontane dall'azzurro, l’ex tecnico azzurro non intende interrompere il rapporto con una città che lo ha accolto e accompagnato in una fase importante della sua carriera. Mantenere la residenza rappresenta infatti una conferma del forte legame sviluppato con l’ambiente napoletano e della volontà di continuare a vivere la città, seppur con modalità diverse rispetto al recente passato.