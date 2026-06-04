Allegri-Napoli, Vocalelli: "ADL ha un'ossessione e l'ha scelto per questo..."

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Su La Gazzetta dello Sport di oggi, Alessandro Vocalelli ha spiegato il motivo per cui Adl ha scelto Allegri al posto di Conte per la panchina del Napoli: "E allora cosa ha spinto Allegri, oltre alla possibilità di rimettersi subito in pista con lauto ingaggio, ad accettare? E perché De Laurentiis si è indirizzato su di lui? La risposta è la voglia del presidente - verrebbe da dire la sua ossessione - di fare molto meglio in Champions League. Perché è giusto lottare in campionato per arrivare tra le prime quattro, ma poi quella Coppa va giocata al meglio delle possibilità. Cosa che al Napoli raramente è riuscita.

II miglior piazzamento resta un quarto di finale, insieme però a tante delusioni, anche recenti. È sufficiente pensare al cammino nell'ultima edizione, con l'esclusione già nella prima fase. Il Napoli di Conte non è riuscito neppure a piazzarsi tra le prime 24 (!), finendo trentesimo".