Nuovo Napoli, Gazzetta: "Non solo 4-3-3, Allegri pensa a un altro modulo"

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Allegri sta per essere annunciato come nuovo allenatore del Napoli e lui già lavora per il futuro: novità sulle sue idee tattiche

La rosa del Napoli convince Massimiliano Allegri, che considera l’organico azzurro già altamente competitivo. Una valutazione che si allinea alle recenti dichiarazioni del presidente Aurelio De Laurentiis, il quale ha più volte sottolineato la qualità della squadra costruita negli ultimi anni. Ciò non esclude, tuttavia, alcuni interventi sul mercato. Il club è infatti pronto ad assecondare le richieste del tecnico con innesti mirati, funzionali alle sue idee di gioco e alle esigenze della nuova stagione. L’obiettivo sarà quello di rafforzare ulteriormente una base già solida, mantenendo il Napoli ai vertici del calcio italiano e competitivo anche sul fronte internazionale.

Allegri riflette: dalla difesa a tre al ritorno del 4-3-3

Uno dei primi nodi che Allegri dovrà sciogliere riguarda il sistema di gioco. Le settimane di ritiro saranno fondamentali per valutare le caratteristiche della rosa e decidere se proseguire nel solco tracciato da Antonio Conte, confermando un modulo come il 3-4-3 o il 3-4-2-1, oppure imprimere una svolta tattica. Tra le ipotesi più accreditate c’è infatti il ritorno al 4-3-3, schema storicamente molto apprezzato dalla tifoseria napoletana e profondamente radicato nella cultura calcistica del club.

Allegri e il rapporto col 4-3-3

Si tratta anche del modulo che ha accompagnato Allegri nella sua affermazione ai massimi livelli del calcio italiano, consentendogli di valorizzare equilibrio, qualità sulle fasce e organizzazione collettiva. La scelta definitiva arriverà soltanto dopo le prime valutazioni sul campo, ma rappresenterà uno degli aspetti più interessanti del nuovo corso azzurro.