Calciomercato Napoli, le ragioni per cui il Napoli è su Kovar. Ma prima serve un altro passaggio
Il Napoli continua a monitorare il mercato dei portieri in vista della prossima stagione. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, tra i nomi finiti sul taccuino azzurro c'è quello di Matej Kovar, estremo difensore del PSV Eindhoven e della Nazionale ceca. Le prestazioni offerte in Olanda hanno attirato l'attenzione del club partenopeo, che apprezza le qualità del classe 2000, alto 196 centimetri.
Calciomercato Napoli, Kovar sì ma prima l'addio di Meret o Milinkovic
Anche l'aspetto economico potrebbe favorire un'eventuale operazione, considerando che il PSV lo ha recentemente riscattato dal Bayer Leverkusen per una cifra vicina ai 5 milioni di euro. Prima di qualsiasi affondo, però, il Napoli dovrà chiarire le situazioni legate ad Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic. Solo dopo aver definito il quadro dei portieri attualmente in rosa potrà prendere forma un eventuale assalto a Kovar.
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