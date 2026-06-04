Allegri deve parlare ancora col Milan prima di essere annunciato dal Napoli: il motivo
L'annuncio ufficiale di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli dovrà ancora attendere. Il tecnico livornese è tuttora legato contrattualmente al Milan e la definizione della sua uscita dal club rossonero rappresenta l'ultimo ostacolo prima della firma con gli azzurri. La questione riguarda soprattutto gli aspetti economici della separazione. Allegri chiederebbe una buonuscita per sé e per il suo staff, mentre il Milan vorrebbe chiudere la vicenda senza ulteriori esborsi significativi.
Ufficialità Allegri: servirà ancora tempo, ma il Napoli è tranquillo
La Gazzetta dello Sport spiega che "Max non è ancora pronto per la firma" e che non c'è stato ancora un vero confronto tra le parti per definire la risoluzione del contratto in scadenza nel 2027. Dal Napoli, però, filtra tranquillità. Il club continua a considerare Allegri il prescelto per il dopo Conte e attende soltanto che si completi l'iter burocratico necessario per arrivare all'ufficialità.
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro