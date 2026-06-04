Allegri deve parlare ancora col Milan prima di essere annunciato dal Napoli: il motivo

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Oggi alle 13:50 Rassegna Stampa di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone di Fonti preferite

Non c'è stato ancora un vero e proprio confronto tra Allegri e il Milan: dopo che avrà risolto, firmerà con il Napoli (che rimane tranquillo)