Allegri deve parlare ancora col Milan prima di essere annunciato dal Napoli: il motivo

Allegri deve parlare ancora col Milan prima di essere annunciato dal Napoli: il motivoTuttoNapoli.net
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Oggi alle 13:50Rassegna Stampa
di Pierpaolo Matrone
Non c'è stato ancora un vero e proprio confronto tra Allegri e il Milan: dopo che avrà risolto, firmerà con il Napoli (che rimane tranquillo)

L'annuncio ufficiale di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli dovrà ancora attendere. Il tecnico livornese è tuttora legato contrattualmente al Milan e la definizione della sua uscita dal club rossonero rappresenta l'ultimo ostacolo prima della firma con gli azzurri. La questione riguarda soprattutto gli aspetti economici della separazione. Allegri chiederebbe una buonuscita per sé e per il suo staff, mentre il Milan vorrebbe chiudere la vicenda senza ulteriori esborsi significativi.

Ufficialità Allegri: servirà ancora tempo, ma il Napoli è tranquillo

La Gazzetta dello Sport spiega che "Max non è ancora pronto per la firma" e che non c'è stato ancora un vero confronto tra le parti per definire la risoluzione del contratto in scadenza nel 2027. Dal Napoli, però, filtra tranquillità. Il club continua a considerare Allegri il prescelto per il dopo Conte e attende soltanto che si completi l'iter burocratico necessario per arrivare all'ufficialità.