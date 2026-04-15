Adl torna alla ribalta, Repubblica: "Segnale che tappo sulla pentola sta saltando"

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Napoli, De Laurentiis torna protagonista: segnali e riflessioni sul rapporto con Conte. Come evidenzia Repubblica, "ogni giorno un’intervista, dopo due anni in cui Aurelio De Laurentiis era riuscito a tenere a freno il suo ego, lasciando il palcoscenico soprattutto ad Antonio Conte". Un cambio di atteggiamento che non passa inosservato e che racconta una nuova fase nella gestione del club.

Eppure, il passato recente era stato segnato da un forte legame e da attestati di stima pubblici. Il quotidiano ricorda infatti come il silenzio sia stato "un atto di gratitudine doveroso, perché lo scudetto vinto dal Napoli lo scorso 23 maggio era stato un capolavoro del tecnico leccese", con tanto di riconoscimento diretto: "È stato merito tuo", aveva infatti riconosciuto urbi et orbi il presidente, elogiando pubblicamente il suo allenatore.

Secondo Repubblica, "ADL si trova a disagio dietro le quinte", e starebbe cercando di riprendersi centralità anche a livello mediatico: "sta approfittando del suo viaggio negli States per riprendersi la ribalta, utilizzando come un megafono globale i media americani".

Un segnale chiaro, che apre a interrogativi sul futuro: "è il segnale che il tappo sulla pentola a pressione sta saltando". Il resto, come sottolinea il quotidiano, lo dirà il tempo: "dirà il tempo con quali conseguenze".