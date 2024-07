Di Lorenzo jolly prezioso per Conte: potrà ricoprire tre ruoli

Blindato dal Napoli, Di Lorenzo ritroverà i compagni e Conte solo a Castel di Sangro. Questi giorni li sta dedicando alla famiglia dopo la fine degli Europei. Relax e riposo prima di ricominciare. Sarà un jolly prezioso per il nuovo allenatore.

Potrà agire da terzino, da braccetto a destra in una difesa a tre (come con Spalletti in Nazionale) ma, volendo, anche come esterno a tutta fascia a centrocampo. Conte si fida di lui, d'altronde lo ha sempre considerato incedibile. Lo ritiene perfetto per le sue idee di calcio come giocatore e professionista. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.