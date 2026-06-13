Traffico a sinistra, sfida a tre? Gutierrez dal debutto a Milano alla chance con Allegri

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Miguel Gutierrez fece il suo esordio in Serie A proprio contro il Milan di Allegri, oggi suo futuro allenatore. Lo spagnolo si gioca una fascia sinistra affollata

Il 28 settembre scorso Miguel Gutierrez non poteva immaginare che l'allenatore contro cui stava debuttando in Serie A sarebbe presto diventato il suo. Quella notte a San Siro, in un Milan-Napoli terminato 2-1 per i rossoneri allora guidati da Allegri, lo spagnolo trovò spazio sulla fascia sinistra della difesa a quattro voluta da Conte. Gutierrez si inserì subito con personalità nella manovra, palleggiando e accentrandosi con il suo mancino, provando anche un tiro dalla distanza senza fortuna: un esordio di alto profilo in un palcoscenico d'autore.

Fascia sinistra Napoli affollata: Gutierrez, Olivera e Spinazzola si giocano il posto con Allegri

Gutierrez sarà presto una delle opzioni di Allegri per la corsia mancina, ma la concorrenza è folta: oltre allo spagnolo ci sono Mathias Olivera, attualmente impegnato al Mondiale con l'Uruguay, e Leonardo Spinazzola, che ha appena rinnovato in attesa dell'annuncio ufficiale. Il Napoli aveva investito su Gutierrez circa venti milioni di euro un anno fa, prelevandolo dal Girona come uno dei terzini più interessanti della Liga: un esterno con doti offensive e piedi da centrocampista, capace di avanzare la propria posizione in base alle necessità tattiche.

Gutierrez anche a destra? Il primo gol col Napoli arrivò proprio da quella corsia, Allegri valuta l'opzione

Con Conte, l'avventura napoletana di Gutierrez ha toccato anche la fascia destra: fu proprio in quella posizione, a gennaio, che lo spagnolo realizzò il suo primo gol in maglia azzurra, un mancino a giro che gli permise di calciare sul piede naturale rientrando verso il centro. Un'altra opzione che Allegri studierà nel ventaglio di soluzioni legate all'impiego di Gutierrez, considerato a tutti gli effetti una risorsa preziosa e un giocatore di qualità ancora da scoprire del tutto, pronto a mettersi in mostra a partire dal ritiro di Dimaro.