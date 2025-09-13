Difesa inedita a Firenze: Conte ha fatto capire chi affiancherà Beukema

Cresce l'attesa per la sfida del Franchi tra Fiorentina e Napoli. A poche ore dal fischio d'inizio, arrivano importanti conferme sulle scelte di formazione di mister Conte, riportate dal Corriere della Sera. La difesa, come previsto, subirà un profondo restyling a causa dell'infortunio di Rrahmani. Al suo fianco non ci sarà nemmeno Juan Jesus, ma la nuova coppia centrale sarà composta da Beukema e Buongiorno

Ieri Antonio Conte si è espresso così su Alessandro Buongiorno: "Alessandro viene da un'operazione in estate, aveva recuperato, l'ho mandato in campo col Cagliari, ha lavorato due settimane ed ora è pronto per giocare, anche a lui manca il campo da un bel po', da tanto non inizia, ma sono tutte incognite che devono essere messe in preventivo ed affrontarle perché si inizia un ciclo di gare e ne saranno tanti".