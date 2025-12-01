Difficile il prestito di Lucca a gennaio: il motivo riguarda la formula del trasferimento

Non sarà facile liberare gli spot in vista del mercato di gennaio: significherebbe cedere qualcuno già in rosa oggi. Lo ribadisce l'edizione odierna de Il Mattino, che si sofferma sulla situazione di Lorenzo Lucca: "Il pensiero va diretto a Lorenzo Lucca, visto anche il rientro di Romelu Lukaku a dicembre, ma cedere in prestito il calciatore ex Udinese è complicato per le norme vigenti.

Lucca è in prestito a Napoli, andrebbe riscattato dai friulani per poi lasciare l’azzurro in prestito. Insomma, il raggio d'azione di Manna non sarà troppo allargato. E anche lasciar andare calciatori meno utilizzati, come Mazzocchi, non regalerebbe tutte queste occasioni d'acquisto. La sfida per lo staff di mercato azzurro sarà ardua: con non troppi milioni da investire e non troppi profili da seguire".