Soulè cancellato da Buongiorno, CdS: "Gli ha tolto perfino l'aria"

vedi letture

Il Napoli ha praticamente annullato quello che era il giocatore più caldo della Roma, ovvero Matias Soulè, finito nella morsa di Alessandro Buongiorno e di tutta la difesa partenopea. Lo sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Una serata storta, stortissima, di quelle che un talento come Matías Soulé vorrebbe strappare dal calendario.

Nella notte più importante contro i campioni d’Italia, il miglior marcatore della Roma si è improvvisamente spento, ingabbiato nella morsa tattica preparata da Conte e chiusa a doppia mandata da un Buongiorno in versione segugio. Gli ha tolto il sinistro, gli ha tolto lo spazio, gli ha tolto perfino l’aria: Soulé è stato trascinato sempre più verso l’esterno, lontano da quel tiro a giro che fin qui aveva illuminato il campionato giallorosso".