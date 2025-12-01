Napoli rientrato a Napoli con un treno speciale: il motivo

L'edizione odierna de La Repubblica racconta del rapido rientro a Napoli della squadra azzurra dopo la vittoria all’Olimpico contro la Roma. Il club ha organizzato un treno speciale per accelerare i tempi di trasferimento, scelta dettata, come evidenzia il quotidiano, dal fatto che «non c’è un attimo da perdere».

Una soluzione che ha permesso di eliminare i tempi morti e garantire a Conte di avere già oggi l’intero gruppo a disposizione per l’allenamento a Castel Volturno. D'altronde all'orizzonte ci sono tre partite da giocare in una settimana tra Cagliari in Coppa Italia, Juventus in campionato e la trasferta sul campo del Benfica in Champions.