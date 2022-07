Dimaro, primo weekend senza nazionali: da Osimhen-Koulibaly a Politano, ecco quando arriveranno

Il Napoli partirà venerdì alla volta di Dimaro, in Val di Sole, dove sabato mattina prenderà ufficialmente il via il ritiro estivo.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli partirà venerdì alla volta di Dimaro, in Val di Sole, dove sabato mattina prenderà ufficialmente il via il ritiro estivo. Ma non tutti arriveranno insieme, specifica il Corriere del Mezzogiorno: "I calciatori che sono stati impegnati nelle gare di giugno con le rispettive Nazionali, avranno qualche giorno in più di vacanza e arriveranno a Dimaro alla spicciolata. Politano approderà in Val di Sole l’11 luglio così come Ambrosino, chiamato a sostenere l’esame di maturità, mentre Koulibaly e Osimhen saranno a Dimaro nel corso della prossima settimana".