Dir. Tuttosport: "Al Napoli lo scudetto del mercato, sarà dura strappargli quello vero"

"Il Napoli ha vinto lo Scudetto del mercato e sarà dura (non impossibile) strappargli quello vero". Esordisce così Guido Vaciago nel suo editoriale di oggi su Tuttosport, dal titolo 'Napoli campione d'estate. Ma sarà una bella sfida'. Prosegue quindi il pezzo: "Sì, la Juventus si è costruita un attacco ragguardevole e il Milan si è preso Rabiot, ma ai bianconeri restano i limiti del centrocampo e ad Allegri la mancanza di centravanti di livello", prosegue Vaciago.

Che poi mette sotto la lente di ingrandimento anche le trattative dell'Inter: "Ha portato avanti un mercato strano, prendendo ottimi giocatori come Diouf e Sucic, sistemando il punto debole dell'anno scorso, cioè le alternative in attacco, ma lasciando un forte senso di incompiutezza". E quindi: "Insomma, salta agli occhi la differenza con la campagna acquisti orchestrata da Giovanni Manna". E ancora, l'Atalanta ha vissuto uno strano mercato, confermando però una volta per tutte il suo cambio di pelle: non è più la squadra che vende a Juve, Milan e Inter, oggi semmai ci compra (vedi il caso Lookman e Zalewski).

Conclusione dell'articolo dedicata quindi al Torino ("un centrale difensivo affidabile avrebbe spostato il giudizio, coperta corta per l'ennesima volta"), alla Fiorentina ("ha lavorato bene, sull'aumento della quantità della rosa senza troppi compromessi sulla qualità") e al Bologna ("pare un pelo più debole dell'anno scorso e suonano strani certi nomi poco sartoriani").