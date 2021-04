Diritti tv, ecco i quattro club che chiedono maggiori garanzie a Dazn

“Garanzie, forme di tutela e coperture assicurative. È questa la richiesta formulata ieri in Assemblea a seguito del blackout che domenica ha oscurato Inter-Cagliari e Verona-Lazio." Dopo i problemi accusati dalla piattaforma DAZN nell'ultimo turno di campionato, secondo il Corriere dello Sport ci sarebbero state forti reazioni all'interno della Lega con la richiesta di maggiori garanzie in vista del prossimo anno.

"A formularla sono stati i 4 club che hanno votato contro l’assegnazione a Dazn dei diritti della serie A per il prossimo triennio. È stato Fienga il primo a sollevare l’argomento, per di più con una certa veemenza. Seguito a ruota da Carnevali, che ha sottolineato come gli sponsor, perdendo visibilità, potrebbero avanzare richieste di risarcimento e che, dunque, andava studiata una forma di tutela. A ruota, ovviamente, si sono accodati anche Ferrero e Preziosi. De Siervo, dopo aver riconosciuto le ragioni dei 4 club, non potendo fornire risposte immediate, ha promesso che il tema verrà affrontato con gli operatori tv. La vicenda, comunque, non appare chiusa”.