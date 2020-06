Diritti tv, Sky non vuole saldare l'ultima rata: Serie A pronta a spegnere il segnale

Con la ripresa del campionato, sia DAZN che Img sono pronte a versare l'ultima rata dei diritti tv, quella scaduta a maggio e che ha portato al decreto ingiuntivo attualmente al vaglio del tribunale di Milano. Sky invece continua la propria battaglia e non ha cambiato idea e dunque toccherà al giudice decidere. La Lega, a sei giornate dalla fine del torneo, è pronta a staccare il segnale alla tv di Rogoredo, ma per molti, quando arriveremo a quel turno, tutto sarà già risolto e non ci sarà bisogno di decisioni di questo tipo. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.