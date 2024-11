Divieto per residenti in Campania non frena i napoletani: settore ospiti Sold Out a San Siro

Divieto per residenti in Campania non frena i napoletani: settore ospiti Sold Out a San Siro. Questa la notizia che arriva dall'edizione odierna di Repubblica: "I tifosi saranno presenti nel settore ospiti di San Siro, nonostante il divieto di acquisto dei tagliandi ai residenti in Campania. La vendita è partita lunedì e in 48 ore l’andazzo è abbastanza chiaro: sono stati acquistati 2 mila biglietti dai tanti sostenitori azzurri che abitano praticamente ovunque.

In tanti hanno confermato la loro presenza: Lombardia ovviamente, ma anche Piemonte, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, Liguria e Toscana. C’è la possibilità concreta di arrivare al sold out (4 mila presenze) e garantire alla squadra di Conte un sostegno importante nonostante l’assenza dei tifosi provenienti da Napoli. L’obiettivo è vivere intensamente una grande notte per cancellare l’Atalanta e restare in vetta alla classifica anche durante la sosta di novembre. Serve l’impresa a San Siro, il Napoli ci proverà".