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Serie A, Gazzetta dello Sport: “Super Como, spacca Napoli”

Serie A, Gazzetta dello Sport: “Super Como, spacca Napoli”TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:00Rassegna Stampa
di Arturo Minervini

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport di lunedì 31 agosto dedica spazio alla sorprendente vittoria del Como sul campo del Napoli. Il quotidiano titola “Super Como, spacca Napoli”, celebrando l'impresa della formazione guidata da Cesc Fabregas al Maradona.

Gazzetta dello Sport: “Super Como, spacca Napoli”. Fabregas espugna il Maradona

Protagonisti del successo lariano Baturina e Douvikas, decisivi nella vittoria contro gli azzurri di Massimiliano Allegri. La Gazzetta sottolinea la prova della squadra di Fabregas e riporta anche le parole del tecnico del Napoli dopo il ko: «Sbagliato troppo».