Horror Olivera, voti bassissimi: "Che errore su Diao! Fuori tra i fischi"

Horror Olivera, voti bassissimi: "Che errore su Diao! Fuori tra i fischi"
Oggi alle 09:10Rassegna Stampa
di Fabio Tarantino

Malissimo Mati Olivera contro il Como. Voti bassi in pagella per gli errori di ieri e il gol regalato alla squadra di Fabregas. 

Voto 4,5 per il Corriere dello Sport
"Saglia il tempo dell’anticipo che poi manda Diao al cross per Baturina. Esce tra i fischi, pochi attimi dopo aver sprecato il possibile 2-2". 

Voto 4,5 per La Gazzetta dello Sport 
"Sbaglia i primi due palloni e precipita. Cicca due buone occasioni e si addormenta quando Diao lo scippa e crea il vantaggio". 

Voto 4,5 per Tuttonapoli 
"Preferito a Spinazzola, parte subito molto aggressivo ma legge malissimo il movimento di Diao sull’azione del gol di Baturina. Soffre tantissimo e sbaglia da buona posizione al 55’".