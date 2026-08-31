Horror Olivera, voti bassissimi: "Che errore su Diao! Fuori tra i fischi"

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Malissimo Mati Olivera contro il Como. Voti bassi in pagella per gli errori di ieri e il gol regalato alla squadra di Fabregas.

Voto 4,5 per il Corriere dello Sport

"Saglia il tempo dell’anticipo che poi manda Diao al cross per Baturina. Esce tra i fischi, pochi attimi dopo aver sprecato il possibile 2-2".

Voto 4,5 per La Gazzetta dello Sport

"Sbaglia i primi due palloni e precipita. Cicca due buone occasioni e si addormenta quando Diao lo scippa e crea il vantaggio".



Voto 4,5 per Tuttonapoli

"Preferito a Spinazzola, parte subito molto aggressivo ma legge malissimo il movimento di Diao sull’azione del gol di Baturina. Soffre tantissimo e sbaglia da buona posizione al 55’".