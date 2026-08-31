Napoli ko, Gazzetta demolisce Allegri: “Che razza di squadra è? Non sa nè costruire nè pressare”

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"Che razza di squadra è il Napoli di Allegri a fine agosto?". Se lo domanda Luigi Garlando su La Gazzetta dello Sport analizzando il ko degli azzurri in casa contro il Como. "Ce lo siamo chiesti per tutta l'estate. Davvero Max sorprenderà con un calcio propositivo che una piazza ambiziosa attende o imporrà la solidità difensiva che è il suo marchio di fabbrica? leri l'avvilente risposta: né l'uno né l'altro. Ha concesso due gol con strafalcioni difensivi e subìto ripartenze imbarazzanti per mancanza di equilibrio; e, con la palla, ha fatto anche peggio, incapace di costruire, pressare, senza idee, a lungo in balia del Como.

A Marassi si era salvato con i cambi. Stavolta la mandrakata non è riuscita. L'ingresso di De Bruyne e compagnia ha cambiato poco. E così, dopo 10 debutti casalinghi vincenti, Allegri ha spezzato la serie".