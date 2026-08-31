Garlando: "Mancano idee, ma questo Napoli è più debole di ciò che pensa ADL"

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Luigi Garlando su La Gazzetta dello Sport di oggi parla di Napoli-Como, critica Allegri e si pone un dubbio, una domanda per il futuro: "Più confusione che occasioni, la palla circola senza un'idea precisa, calciata nel fortino di Butez come si lancia una monetina nel pozzo, sperando nella buona sorte. L'ultima emozione è il pallone calciato in rete da Lobotka, ma sbandierato via per fuorigioco al 50'.

II Maradona deluso, trattiene generosamente i fischi e si porta a casa un sospetto forte: che questo Napoli sia molto più debole di come lo abbia considerato la società, calibrando il mercato di conseguenza. Ancora più inquietante un altro dubbio: che razza di squadra è quella di Allegri? II Como invece sa bene chi è e, in attesa della prima Champions, continua a sognare. Non ricorda neanche più quando ha cominciato".