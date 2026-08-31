Prima pagina
Flop al Maradona, Corriere dello Sport: "Napoli, troppi regali"
TuttoNapoli.net
Il Corriere dello Sport di lunedì 31 agosto dedica ampio spazio in prima pagina alla sconfitta del Napoli contro il Como. Il quotidiano titola “Napoli, troppi regali” dopo l'1-2 subito dagli azzurri al Maradona.
Allegri cade al Maradona contro il Como
La squadra di Massimiliano Allegri paga soprattutto gli errori di Olivera e Anguissa, mentre il Como di Fabregas sfrutta le occasioni con Baturina e Douvikas. Nel finale al Napoli viene anche annullato il gol del possibile 2-2 realizzato da Lobotka. Il tecnico azzurro, al termine della partita, ammette: «In difesa bisogna fare maggiore attenzione».
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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