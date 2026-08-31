Prima pagina

Flop al Maradona, Corriere dello Sport: "Napoli, troppi regali"

Flop al Maradona, Corriere dello Sport: "Napoli, troppi regali"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:30Rassegna Stampa
di Arturo Minervini

Il Corriere dello Sport di lunedì 31 agosto dedica ampio spazio in prima pagina alla sconfitta del Napoli contro il Como. Il quotidiano titola “Napoli, troppi regali” dopo l'1-2 subito dagli azzurri al Maradona.

Allegri cade al Maradona contro il Como

La squadra di Massimiliano Allegri paga soprattutto gli errori di Olivera e Anguissa, mentre il Como di Fabregas sfrutta le occasioni con Baturina e Douvikas. Nel finale al Napoli viene anche annullato il gol del possibile 2-2 realizzato da Lobotka. Il tecnico azzurro, al termine della partita, ammette: «In difesa bisogna fare maggiore attenzione».