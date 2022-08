Domenica inizierà un ciclo terribile: ben 19 partite in 78 giorni

Lo sottolinea l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

© foto di www.imagephotoagency.it

Napoli pronto ad un vero tour de force: da domenica la squadra di Spalletti giocherà 19 partite in 78 giorni. Lo sottolinea l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Un frullatore in cui conteranno episodi, condizione atletica e soprattutto infortuni. Come si arriverà alla sosta del Mondiale oggi è un interrogativo per tutti. Ma la partenza del Napoli autorizza all’ottimismo" si legge sulla rosea.