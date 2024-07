Dopo il no a 90 mln per Osimhen, il Psg s'è messo in freezer: due le possibili cause

Per completezza, non ha ancora ceduto uno tra Kolo Muani e Gonçalo Ramos e prima di investire ritiene di dover incassare

Rapporti interrotti tra Napoli e Paris Saint Germain dalla fine del ritiro in Trentino. Secondo quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, la trattativa tra club partenopeo e quello parigino per Osimhen ha subito una brusca frenata dopo l'ultimo no di De Laurentiis: "Il Psg, dopo aver incassato l'ultimo rifiuto di De Laurentiis per Osi al cospetto di una proposta da 90 milioni di euro (per interposta persona), s'è messo in freezer e non ha più dato cenni sin dalla fine del ritiro a Dimaro.

Strategia o tensione, beh, conta poco, fatto sta che è in silenzio da qualche giorno nonostante l'interesse. Per completezza, non ha ancora ceduto uno tra Kolo Muani e Gonçalo Ramos e prima di investire ritiene di dover incassare e creare lo spazio necessario in rosa: attendere, prego" si legge sul quotidiano.