Doppio tabù: il Napoli non batte la Lazio dalla sera in cui scoprì Kvara e Kim

Sono passati quasi tre anni e mezzo dall’ultima vittoria del Napoli contro la Lazio: era il 3 settembre 2022, la notte in cui il Napoli di Luciano Spalletti scoprì la forza travolgente di Kim Min-jae e Khvicha Kvaratskhelia, trascinato anche dai gol di Victor Osimhen verso lo Scudetto.

Da allora solo delusioni: quattro sconfitte e due pareggi, compreso il ko in Coppa Italia. Come ricorda il Corriere del Mezzogiorno, Antonio Conte affronta un doppio tabù: il Napoli non batte la Lazio da anni e lui non ha mai vinto contro Maurizio Sarri. Gli azzurri cercano risposte sul campo per voltare pagina.