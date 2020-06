Dramma Gattuso, splendide parole dette per confortare i genitori: il racconto

Sono i giorni del dolore, questi, per Rino Gattuso, che ha perso giovanissima sua sorella, Francesca, 37 anni. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport racconta il dramma vissuto dall'allenatore del Napoli: "Rino non si è lasciato andare, ha pianto, nascondendo quelle lacrime a mamma e papà. Lui, l’uomo forte di casa ha pensato soprattutto ai genitori, a confortarli, dicendo loro di non sentirsi in colpa, che nulla di più avrebbero potuto fare per impedire alla morte di prendere il sopravvento e portare via la giovane Francesca".